Hugo Egon Balder: Traurige Neuigkeiten um den TV-Star!

Eigentlich hätte er weiter Lust auf das Quiz gehabt - aber ihm gefallen die Zustände bei seinem Arbeitgeber nicht mehr. "All das kippte bereits 2009, als Matthias Alberti Sat.1 verließ. Seitdem wechselt ständig der Geschäftsführer, und der Laden wird permanent in die Grütze gefahren", rechnet der TV-Star mit SAT.1 ab. "Es werden immer wieder Sendungen produziert, wo man zumindest das Gefühl hat, das könnte in die Hose gehen", erzählt er weiter. Erst kürzlich geriet SAT.1 mit "Promis unter Palmen" in Kritik. Nach heftigen Vorwürfen von Ikke Hüftgold wurde auch die Show "Plötzlich arm, plötzlich reich" eingestellt.

