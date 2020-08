Hella von Sinnen jung: So hübsch sah die Komikerin früher aus

Diäten, Schönheits-Ops und jede Menge Make-Up, im Laufe ihrer Karriere basteln die Promis nicht nur fleißig an ihrer Vita, sondern auch an ihrem Körper. So auch Hella von Sinnen! Seit der Ausnahme-Komikerin aus Gummerbach 1988 der TV-Durchbruch mit „Alles nichts oder?!“ gelang, hat sie sich optisch einer Komplettverwandlung unterzogen. Als Hella von Sinnen jung war, trug sie nicht nur lange Haare, sondern war auch sichtlich schlanker. Doch nicht nur optisch, sondern auch vom Wesen her, hat sich die Komikerin heute stark verändert. Auf einer alten Aufnahme mit Günter Fink lächelt die damals 29-Jährige noch schüchtern in die Kamera. Heute spielt Hella von Sinnen selbstbewusst mit Presse und Kameras.