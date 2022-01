Igor Bogdanoff: Der TV-Star ist tot

Offenbar waren sie nicht geimpft. "Da sie sehr sportlich sind, ohne ein Gramm Fett, glaubten sie, dass der Impfstoff gefährlicher sei als das Virus. Nur ist das Immunsystem mit 72 Jahren nicht mehr so leistungsfähig wie früher“, sagte der Bekannte Luc Ferry der Zeitung „Le Parisien“. Sie arbeiteten nicht nur für das Fernsehen, sondern hatten auch einen Doktor in Physik und Mathematik. Sie veröffentlichten zudem mehrere Bücher. Erst im vergangenen Jahr hatten die Brüder an der französischen Ausgabe von "The Masked Singer" teilgenommen.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu erfährst du hier: