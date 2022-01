Betty White: Neue Details zu den Todesumständen

Nicht nur Fans, sondern auch zahlreiche Promis nehmen Abschied von Betty White. "Betty White überwand Grenzen, widersetzte sich Erwartungen, diente ihrem Land und brachte uns alle zum Lachen. Sie war auch eine Tierliebhaberin und Aktivistin, und Bo liebte es, Zeit mit ihr zu verbringen", schrieb die ehemalige First Lady Michelle Obama. "Die Welt sieht jetzt anders aus", meint Ryan Reynolds. "Ich trinke keinen Wodka … aber ich werde es heute Abend tun, auf Eis, mit einer Zitronenscheibe – und einem Hot Dog in der anderen Hand", so Sandra Bullock. "Was für ein außergewöhnliches Leben. Ich bin dankbar für jede Sekunde, die ich mit Betty White hatte", schrieb Talkshow-Legende Ellen DeGeneres. Am 17. Januar 2022 hätte sie ihren 100. Geburtstag gefeiert.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: