Ilka Bessin: Bittere Kindheits-Beichte! Sie wurde verprügelt

Humor macht Leid erträglicher. Das weiß Ilka Bessin nur zu gut. Mit ihrer Paraderolle als "Cindy aus Marzahn" verarbeitete die Komikerin auch eigene Kränkungen und Verletzungen. Und davon gab es schon in ihrer Kindheit so einige. Denn bereits in jungen Jahren musste Ilka immer mal wieder Schlag einstecken, und zwar buchstäblich – von ihren Eltern! "Freitags habe ich auf den Hintern bekommen, und Samstag sind wir in die Pilze gefahren", erzählt sie in der Talkshow "Deep und Deutlich". "So war es einfach."