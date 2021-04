Ilka Bessin: Erschütternde Beichte! Jetzt bricht sie ihr Schweigen

Der TV-Star verrät bei "Bild live": "Natürlich fahre ich zu ihr. Aber mir fehlt dieser Geruch der Mama, wenn du sie knuddelst und drückst." Um ihre Mutter vor einer Corona-Ansteckung zu schützen, lässt sie das lieber bleiben. "Weil ich will, dass sie noch lange lebt." Außer ständigen Telefonaten und Besuchen mit Abstand bleibt nicht viel übrig.

Überhaupt zerrt die Situation an den Nerven der sonst so fröhlichen Ilka. "Es gibt Tage, an denen ich zu Hause sitze und grundlos anfange zu heulen. Weil ich mit mir nichts anzufangen weiß." Aus Frust hat sie mit Sport begonnen. "Meine Sportstunde von montags bis freitags ist für mich gerade wie zur Arbeit gehen. Das hilft mir, morgens aufzustehen. Aber dann machst du das, gehst noch einkaufen, und dann ist der Tag beendet – um zwölf Uhr" Es wird Zeit, dass dieser Spuk bald ein Ende hat!