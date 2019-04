Ilka Bessin: Traurige Baby-News vom "Cindy aus Marzahn"-Star

Reddit this

Was hat Ilka Bessin in ihrer Auszeit wirklich gemacht? Jetzt werden plötzlich süße Baby-Gerüchte laut...

Sie steht zu ihren Kurven, ist humorvoll und total bodenständig – Ilka Bessin ist eine echte Powerfrau! Urlaub macht sie am liebsten im Schrebergarten ihrer Mutter. Kein Wunder also, dass sie sich mit der Gartensendung „Ran an den Rasen“, , neue Staffel folgt) im zurückmeldete. Dabei fiel den Zuschauern vor allem eins auf: Die kugelige Wölbung unter der Kleidung des . Da fragten sich die Fans natürlich, ob sie während der Dreharbeiten vergangenes Jahr schwanger war.

Immerhin wurde Ilka Bessin bereits mit einem Kinderwagen gesehen. Gegenüber "Das Neue Blatt" bestätigt sie nun: "Das stimmt, meine beste Freundin hat ein Kind. Dann schiebe ich schon mal einen Kinderwagen." Doch wie sieht es mit eigenem Nachwuchs aus? Schließlich ist der " "-Star frisch verliebt. Aber Mutter ist sie nicht geworden, wie die 47-Jährige lachend versichtert.

Ilka Bessin: Jetzt lässt sie die Baby-Bombe platzen!

Hundemutter ist sie allerdings längst. "Mein Karlsson ist jetzt auch schon sieben Jahre alt", schwärmt Ilka Bessin. Dabei hätte sie sich eigene Kinder durchaus gewünscht. "Es hatte nur immer der richtige Mann gefehlt, um ein Kind zu bekommen. Jetzt hätte ich den richtigen Mann, aber ich werde in gut zwei Jahren 50. Ich finde, das ist zu spät, um ein Kind zu bekommen", so Ilka.

Ilka Bessin plant ihre Hochzeit

Apropos „richtiger Mann“: Seit letztem Jahr ist Ilka Bessin verlobt. Gibt es konkrete Pläne, wie die Hochzeit aussehen wird? "Was die Planung betrifft, bin ich noch tiefenentspannt. Ich bin ein ganz bodenständiger Mensch, mag auch kein Puffärmelkleid", erklärt sie lachend. "Ich finde, die Leute machen sich immer zu viel Druck. Mein schönster Tag wird ohne Stress stattfinden."

Auch von ihrem näherrückenden 50. Geburtstag lässt sie sich nicht stressen. Angst vorm Älterwerden kennt Ilka Bessin nicht. "Ich bin genauso bekloppt wie früher. Es hat sich nichts geändert, außer dass ich morgens langsamer aus dem Bett komme."