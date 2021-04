Ilse Delange: Update nach Verletzung! Muss sie bei "Let's Dance" aussteigen?

Eigentlich wollten Ilse Delange und Tanzpartner Evgeny Vinokurov am Freitag aller mit ihrer Salsa von sich überzeugen. Doch dann der Schock. Kurz vor der Live-Show verletzte sich Ilse so schlimm am Fuß, dass sie nicht auftreten konnte. Bedeutet das ihr endgültiges "Let's Dance"-Aus?

