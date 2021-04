Joachim Llambi: Jetzt dreht er völlig durch

"Ich habe etwas Schlimmes erlebt die Woche. Meine Oma ist gestorben, und das war sehr hart für mich", erklärte die Kenianerin geschockt. Doch Mitgefühl konnte sie von Llambi nicht erwarten, im Gegenteil! "Das war heute nicht euer Tanz. Es waren keine Aktionen. Rumba ist ein Hin und Her, das war aber nur lieb. Das war der Jan-Hofer-Gedächtnis-Rumba-Tanz" ätzte er.

Natürlich gab's sofort empörte Buhrufe, und Moderator Daniel Hartwich (42) stellte trocken fest: "Jetzt schaffen Sie es ja, gleich zwei Kandidaten zu beleidigen." Unbeeindruckt zückte Llambi trotzdem eiskalt die Zwei-Punkte-Kelle. Rumms!

Der Chef-Juror war an diesem Abend auf Krawall gebürstet. Und das bekamen viele zu spüren – unter anderem Jury-Kollegin Motsi Mabuse (40). Die war von dem Quickstep des Ex-Kickers Rúrik Gíslason (33) nämlich restlos begeistert und lobte in den höchsten Tönen: "Mega, ganz toll, weiter so!"