"Immer wieder Sonntags": Schlagerstar gibt Stefan Mross eine Abfuhr
Ein erfolgreicher Schlagerstar meidet seit Jahren die ARD-Show "Immer wieder sonntags" – sehr zum Bedauern von Stefan Mross. Nun wird klar, warum er immer wieder absagt.
Stefan Mross
© IMAGO / Bildagentur Monn
Seit fast zwei Jahrzehnten lockt "Immer wieder sonntags" mit fröhlicher Schlagerstimmung am Vormittag ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Moderator Stefan Mross hat dabei einen großen Wunsch: Er möchte endlich Matthias Reim als Gast begrüßen. Doch der Sänger lässt sich konsequent nicht blicken, aber warum?
Darum sagt Matthias Reim immer wieder ab
In der Sendung vom 10. August war Julian Reim, der Sohn des Schlagerstars, zu Gast. Auf Nachfrage von Mross verriet er, weshalb sein Vater noch nie bei der Show aufgetreten ist. "Es ist ihm einfach zu früh", erklärte Julian lachend.
Die Sendung startet traditionell bereits um 10:03 Uhr – offenbar keine Uhrzeit für den "Verdammt, ich lieb’ dich"-Interpreten. Mross reagierte spontan mit einem Augenzwinkern: "Gut, wenn Matthias Reim kommt, dann verschieben wir die Show auf 12 Uhr". Ein Vorschlag, der im Publikum für tosenden Applaus sorgte, jedoch bislang ohne Folgen blieb.
Ehefrau Christin Stark übernimmt den Part
Während sich Matthias Reim also weiterhin weigert, übernimmt seine Ehefrau Christin Stark kurzerhand die Rolle als Reim-Vertretung. Die 34-Jährige hat kein Problem mit der frühen Uhrzeit und sorgt regelmäßig für gute Stimmung auf der ARD-Bühne.
So begeisterte sie am 17. August mit ihrem Hit "Barcelona", der die Zuschauerinnen und Zuschauer sofort zum Mitklatschen animierte. Auch beim beliebten Schlagersong-Quiz mischte sie mit.
Neben Christin Stark standen an diesem Sonntag weitere bekannte Gäste wie Ella Endlich, Frank Schöbel und die Esteriore Brothers auf der Bühne. Für das Publikum war also trotz Reim-Absage wieder für reichlich Schlagerunterhaltung gesorgt, und vielleicht schafft es Moderator Stefan Mross ja doch irgendwann, den Schlagerstar mit Charme – oder einer späteren Sendezeit – umzustimmen.