"In aller Freundschaft": Bitter! ARD streicht Sendung aus dem Programm

Eine Woche später, am 8. März, meldet sich "In aller Freundschaft" dann wieder wie gewohnt um 21 Uhr im Ersten mit Folge 1089 "Ausgeschlossen" zurück. Und die verspricht einiges an Spannung. Dr. Martin Stein (gespielt von Bernhard Bettermann) bringt einen Stein ins Rollen, der bittere Konsequenzen für die Sachsenklinik in mehr als einer Folge haben wird. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, wie dramatisch es bei "In aller Freundschaft" nach dem Ausfall am heutigen Abend weitergehen wird.

Was die Sachsenklinik, in der nächsten Zeit erwarten wird, erfährst du in unserer "In aller Freundschaft"-Vorschau für die kommenden 6 Wochen. Denn eines ist klar, langweilig wird es in der ARD-Ärzte-Serie gewiss nie.