"In aller Freundschaft"-Star Gert Gütschow: Der Schauspieler ist tot!

Fast vier Jahrzehnte war Gert Gütschow von der großen Theaterbühne nicht wegzudenken. So spielte der Schauspieler zwischen 1959 und 1995 zahlreiche Haupt- und Titelrollen am Theater in Leipzig. Bevor er für das Schauspiel Leipzig tätig war, hatte er Engagements in Stralsund, Halberstadt, Altenburg, Görlitz und Erfurt. Seine größten Erfolge feierte er dabei in Rollen wie Schillers "Fiesko", Angelo in Shakespeares "Maß für Maß", Horatio in "Hamlet", Mephisto in Goethes "Faust", Brechts Arturo Ui, Antonio Salieri in "Amadeus", die einzige Rolle in Patrick Süßkinds "Kontrabass" und Nathan in "Nathan der Weise".

Doch nicht nur im Theater sorgte der Schauspieler für Begeisterung!1972 spielte er beispielsweise den Serienmörder Retzmann in "Leichensache Zernick" und war bis 2006 als Professor Günter Keller in der Serie "In aller Freundschaft" zu sehen.