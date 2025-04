Ina Müller: DIESEN Zirkus macht sie nicht mit

Was andere sich nicht mal zu denken trauen, haut die Moderatorin sogar gerne mal locker im Fernsehen raus. Zum Beispiel? Ihren ersten Porno sah sie mit 30 Jahren, nach dem ersten Joint dachte sie ähnlich wie nach dem ersten Mal: "Wenn es das ist, wovon sie alle sprechen, dann bin ich raus." Ina ist schlagfertig, schräg und lebt nicht immer nach klassischen Regeln.

Mit ihrem Ex, dem Sänger Johannes Oerding (43), bevorzugte sie nicht nur getrennte Betten, sondern gleich getrennte Wohnungen. Dennoch hat auch sie klare Grenzen. Während es für andere im Schlafzimmer gefühlt immer wilder und waghalsiger sein darf, will Ina nicht alles mitmachen. "Ich könnte nicht mit einem Jongleur oder einem Akrobaten zusammen sein", erklärt sie. "Weil ich immer Angst hätte, man muss ja so komplett immer ganz dünn und fit sein." Ansonsten kann man schließlich nicht mithalten bei den Nümmerchen. Klingt alles nach Stress – und das findet die Moderatorin eben auch.

Statt Handstand im Schlafzimmer und Turneinlagen unter der Bettdecke wünscht sich Ina Müller lieber echte Nähe ohne Leistungsdruck. Und mal ehrlich: Wer will schon beim Kuscheln das Gefühl haben, dass gleich ein Drahtseilakt folgt… Nein, Ina Müller will sich nicht verbiegen. Und gerade das macht die Moderatorin doch so erfrischend: Sie ist frech, frei – und herrlich unperfekt.