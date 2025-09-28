Vor laufenden Kameras

Ina Müller: Flirt mit jungem Musiker?

Ina Müller ist seit der Trennung von Johannes Oerding offiziell Single. Und offenbar in Flirtlaune…

Ina Müller lacht herzlich.

„Wir haben sehr, sehr viel gemeinsam“, begrüßt Ina Müller (60) Musiker Max Giesinger (36) in ihrer Late ­Night ­Show „Inas Nacht”: Beide sind Wahl­-Hamburger, könnten nicht kochen, sich schlecht Namen merken, wären lärmempfindlich, stünden gerne als Sänger auf der Bühne. Kein Wunder, dass Ina angetan von Max scheint! Schlägt ihr Herz wieder für einen jungen Musiker?

Ina Müller und Max Giesinger verstehen sich gut

Es knistert im frechen Kneipengespräch und später beim gefühlvollen Duett „Du wärst es gewesen“. Ina stellt neugierig die „sehr schöne“ Bierdeckelfrage an Max: „Bist du verheiratet?“ Der attraktive Single antwortet: „Tatsächlich noch nicht, aber offen…“

Oh, là, là! Schon einmal wurde aus einem Musikerflirt in ihrer Sendung etwas Ernstes: 2011 lernte Ina dort Musiker Johannes Oerding (43) kennen und lieben. Ob sie nun, nach der offiziellen Trennung 2023, bei Max Herzklopfen bekommt? Die Fans würden sich sicherlich über dieses Power-Couple freuen …

