Ina Müller: Flirt mit jungem Musiker?

„Wir haben sehr, sehr viel gemeinsam“, begrüßt Ina Müller (60) Musiker Max Giesinger (36) in ihrer Late ­Night ­Show „Inas Nacht”: Beide sind Wahl­-Hamburger, könnten nicht kochen, sich schlecht Namen merken, wären lärmempfindlich, stünden gerne als Sänger auf der Bühne. Kein Wunder, dass Ina angetan von Max scheint! Schlägt ihr Herz wieder für einen jungen Musiker?