Ina Müller & Johannes Oerding: Heimliche Hochzeit! Nun macht sie es offiziell

In der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" sorgt Johannes nicht nur mit seinem Hut für Hingucker, sondern auch mit einem auffälligen Schmuckstück am rechten Ringfinger. An Inas Hand glitzert es ebenfalls – und Johannes’ Show-Kollegin Sarah Connor (41) bezeichnete Ina bereits vielsagend als "deine Frau".

Sind die beiden also längst unter der Haube? In der Vergangenheit haben sie zwar immer Nein zum Ja gesagt. "Das Geheimrezept unserer Beziehung: Wir lassen uns Freiräume. Eine Hochzeit ist aktuell nicht notwendig", so der 39-Jährige. Doch auch als Eheleute kann man sich ja Freiräume lassen...