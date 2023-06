Johannes Oerding nach Trennung von Ina: Die nächste Überraschung

Mit dieser neuen Setlist scheint der Musiker voll ins Schwarze getroffen zu haben. Seine Fans überschütten ihn in den Kommentaren mit Komplimenten zur Show. So schreiben nur ein paar der begeisterten Anhänger Zeilen, wie "Es war so, so schön und das Set ist ein absoluter Knaller. Bitte so beibehalten." oder "Es war mal wieder ein mega Konzert mit tollem neuen Set". Da hat der Sänger wohl wieder alles richtig gemacht...

Auch interessant

Wie der Sänger ohne sein Markenzeichen, den Hut, aussieht, erfährst du im Video: