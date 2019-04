Ines Kurenbach: Ex-"Unter Uns"-Star hat geheiratet

Hochzeitsglocken bei Ines Kurenbach!

Fans kennen sie als Caro Kasper aus der -Soap " ", in der Ines Kurenbach bis Herbst 2017 fester Bestandteil der Darstellerriege war.

Jetzt gibt es tolle Neuigkeiten aus dem Privatleben der Schauspielerin zu berichten: Die 40-Jährige ist mit ihrem Freund Rainer Quermann vor den Traualtar geschritten!

Ex-"Unter Uns"-Star: Ines Kurenbach hat geheiratet

Nach 10 Jahen glücklicher Beziehung gab die ehemalige Soap-Darstellerin ihrem Freund und Vater ihrer achtjährigen Tochter jetzt auf Sylt das Ja-Wort.

Im Gespräch mit der Bunten erklärte die 40-Jährige, dass ihr der Gedanke an eine weitere Ehe nach ihrer Scheidung zunächst nicht leichtgefallen sei:

"Ich hatte ja immer gesagt, dass ich nicht mehr heiraten will, weil meine erste Ehe gescheitert ist. Ich war also ein gebranntes Kind, wenn man so will."

Das Paar habe sich dann gemeinsam für die Hochzeit entschieden - so schwärmt Rainer Quermann, der frischgebackene Ehemann der Schauspielerin, in den Bunten:

"Bei Ines war sofort das Gefühl da, dass diese Frau die Liebe meines Lebens sein könnte. Vor ihr hatte ich immer eine gewisse Leere in meinem Leben gespürt. Meine Frau hat mich zu einem besseren Menschen gemacht und auch dafür liebe ich sie."

Auch beruflich läuft es für Ines Kurenbach mehr als rund: Bereits in Kürze ist sie an der Seite von in der RTL-Serie "Nachtschwestern" zu sehen.