Ingo Peters: Knallharte Konsequenzen! "Das ist ein absolutes Verbrechen"

"Ich bin schon wieder drei Tage mit den Privatnachrichten gesperrt", klagt Ingo in seiner Instagram-Story. Besonders bitter: In letzter Zeit wurde er dort auch immer häufiger beleidigt! "Wenn man diesen Chat da meldet, passiert anscheinend gar nichts", feuert er. "Dass ich auf keine Privatnachrichten reagieren kann, ist ein absolutes Verbrechen! Aber Hauptsache, andere Menschen dürfen mich beleidigen. Da passiert gar nichts. Aber wenn man mit jemandem ganz normal schreibt, wird man sofort gesperrt."

Deshalb muss Ingo nun Konsequenzen ziehen. In Zukunft wolle er auf die Nachrichten seiner Fans einfach nicht mehr antworten. Die Angst vor einer erneuten Sperre sei einfach zu groß! "Mir reicht das, ich habe darauf keinen Bock mehr. [...] Das ist mir ganz egal", poltert er mit ernster Miene. Sollte es darauf hinauslaufen, dass er sich ein neues Instagram-Profil zulegen muss, sei er dazu ebenfalls bereit. "Ich habe in meinem Leben so viele Schläge ins Gesicht bekommen, da ist mir das doch sowas von egal." Was für eine verzwickte Situation!