Ingo Peters: Testament vor der OP! "Es soll geklärt werden, wie die Beerdigung abläuft"

In seiner Instagram-Story berichtet Ingo seinen Fans, dass er sich für den Ernstfall vorbereiten will. "Ich werde heute mein Testament schreiben, für den Fall der Fälle. Es soll geklärt werden, wie die Beerdigung abläuft. Falls ich tot sein sollte, sollte dann auch im Testament stehen, was danach passiert", erklärt er. Ehefrau Annika Peters (34) will das nicht hören! "Du bist doof, hör mal auf", klagt sie. Einen kleinen Witz kann sie sich dann aber doch nicht verkneifen: "Ich erbe doch sowieso alles!" Die Anspannung steht ihr jedoch ins Gesicht geschrieben ...

Ingo möchte sich natürlich absichern und vorbereitet sein, falls bei der Operation etwas schiefläuft. Trotzdem hofft er natürlich, dass der Eingriff ohne Komplikationen verlaufen wird. Doch es gibt noch eine Sache, die ihn aktuell ein bisschen traurig stimmt. Er hatte gehofft, seinen Magen danach mit nach Hause nehmen zu können! "Mich ärgert es, dass ich den Magen nicht mitnehmen darf", klagt der 33-Jährige. Zuvor hatte er die Ärztin nämlich gefragt, ob er sich diesen nach der OP auf den Schrank stellen darf. "Das ist wirklich sehr, sehr schade. Eigentlich habe ich ja das Recht, weil es mein Organ ist." Doch das Ärzteteam ließ sich nicht überzeugen. Ganz zu Annikas Freude, denn sie wollte Ingos Magen sicherlich nicht als Deko-Element in ihrem Wohnzimmer stehen haben ...