Ingo & Annika Peters: "Getrennte Wege"! Ingo zieht Konsequenzen nach Mega-Zoff

Am nächsten Tag meldete sich Ingo mit einem Update bei seinen Followern. "Dankeschön für die ganzen Nachrichten. Vielleicht ist es besser, getrennte Wege zu gehen. Ich weiß es gerade nicht", schrieb er in seiner Story. Doch Annika will um ihre Liebe kämpfen. "Gestern war Eskalation von beiden Seiten aus. Ingo ist erstmal gegangen und kam dann. Ich hoffe, dass wir nochmal ein Gespräch führen können. Ich will das nicht wegschmeißen. Ich hoffe Ingo auch nicht", erzählt sie in ihrer Story. "Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, viel geweint und an mir selbst gezweifelt." Lässt sich nur hoffen, dass sich die beiden nochmal aussprechen können.

