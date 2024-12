Annika Peters: Nach Schlauchmagen-OP – Sie zeigt ihren krassen Abnehmerfolg!

"Ich hatte heute das Bedürfnis, meine 'alten' Pullis anzuprobieren. Ich hatte sie so lange nicht mehr an. Meine Freude war sehr groß, denn ich habe zwei Kleidergrößen verloren", so Annika bereits vor einigen Wochen auf Instagram. Dazu postet sie zwei Bilder von ihrer erschlankten Figur. 6,3 Kilos waren zu diesem Zeitpunkt bereits gepurzelt.

Jetzt, im Dezember 2024, hat Annika noch einmal ein Update gegeben, spricht in den sozialen Netzwerken schon von 10 Kilo Gewichtsabnahme. "Hätte man mir vor 3 Monaten gesagt, dass ich mal in eine XL passe, dem hätte ich einen Vogel gezeigt", so die 33-Jährige erfreut.

Die Fans sind hin und weg von der Verwandlung. "Mega! Du kannst stolz auf dich sein", "Du siehst toll aus" und "Wahnsinn, man sieht die Abnahme richtig doll", lauten nur einige der vielen Komplimente. Auch die Ärzte sind begeistert von Annikas Entwicklung. "OP-Nachsorge war top. Alle sind zufrieden", erzählt sie. "Und mir wurde gesagt, dass jeder Mensch und Körper anders ist. Der eine nimmt 15 Kilo in 5 Wochen ab und der andere eben weniger."