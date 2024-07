Ingo & Annika Peters: Rechtlichte Schritte! Jetzt geht es Papa Lutz an den Kragen

"Lutz hat mir gegenüber öffentlich Rufmord betrieben. Deswegen fange ich am 1. August einen neuen Job an, weil ich wegen dieses Rufmords bei meinem bisherigen Job die Kündigung bekommen habe. Ich habe rechtliche Schritte eingeleitet", verrät Annika im Gespräch mit dem "Berliner Kurier". Und sie verrät auch, was Lutz gesagt haben soll: "Ich würde nur lügen und dann steht noch im Raum, ich würde mich an Kindern vergehen. Ich arbeite mit Kindern, ich habe ein reines Führungszeugnis, was das angeht."

Für Ingo scheint es kein Problem zu sein, dass seine Liebste nun rechtlich gegen seinen Vater vorgehen will. Die Frage, ob er seine Eltern vermisse, beantwortet er mit einem klaren "Nein". "Ich bin so, wie es ist, glücklich", stellt er klar. Es sieht also wirklich so aus, als würde es in naher und auch ferner Zukunft keine Versöhnung geben ...