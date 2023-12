Ingolf Lück: "Das möchte ich dem Traumschiff nicht antun."

Endlich es wieder soweit: "Das Traumschiff" schippert wieder übers Meer (am 26. Dezember 2023 um 20.15 Uhr im ZDF). Diesmal mit an Board: TV-Star Ingolf Lück. In einem Blitz-Interview mit Intouch Online verrät er, wie die Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen war und ob er vorhat, bald das Ruder zu übernehmen!