Inka Bause: Bittere Trennung! Der Schmerz sitzt so tief!

Wie Inka Bause nun offenbart, kommen auf sie und ihre Tochter Anneli aufregende Zeiten zu. So hat die 25-Jährige geplant, ihre neue Heimat in Schweden zu finden. Bei der "MDR"-Talkrunde "Riverboat" verrät Inka über die Umzugspläne: "Nach Schweden nächstes Jahr. Also ich werde sehr traurig sein, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun." Doch obwohl Inka der Abschiedsschmerz zu schaffen macht, freut sie sich auch über den neuen Lebensschritt ihrer Tochter. So fügt sie hinzu: "Ich freue mich sehr, dass sie sich aufmacht. Die hat jetzt ihren Meister in der Fotografie, so kurz vor dem Abschluss. Und dann will sie halt schon immer nach Skandinavien - wenn wir die Jacken anziehen, zieht sie die Jacken aus im Winter. Sie ist halt ein kühler Mensch, also äußerlich, nicht innerlich." Wie Inka wohl mit der räumlichen Distanz zu ihrer Tochter umgehen wird? Wir können gespannt sein...