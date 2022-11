Inka Bause: Große Liebe! Bei ihm findet sie jetzt Trost

Glücklich sieht Inka an diesem Tag aus. Vielleicht weil der kleine Kerl ihre große Liebe ist – mit braunen Augen und Schlappohren! Einen Mann gibt es ja nicht in ihrem Leben. "Aber Eddie holt mich runter, wenn ich hektisch bin", sagt sie lächelnd. "Er ist süß, lieb" – und nicht nur der beste Partner in Sachen Spaziergänge, auch frühstücken kann Inka mit dem kleinen Kerl. Und kuscheln natürlich! Und Bootfahren. Eddie ist ein prima Gefährte für alle Abenteuer des Lebens und ein Seelentröster, wenn es Inka mal nicht so gut geht.

Und das ist in diesen Tagen besonders wichtig. Vor wenigen Wochen erst jährte sich der Todestag ihres Ex-Mannes Hendrik und ihre einzige Tochter Anneli ist gerade nach Schweden ausgewandert. Weit weg von Mama Inka – aber wenigstens bleibt Eddie ihr treu. Und mit ihm zu schmusen hilft gegen alles – auch gegen die Traurigkeit!

Inka Bause: "Bauer sucht Frau"-Aus! Ihr Lebenstraum ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: