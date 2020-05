Inka Bause: Heimlicher Sohn aufgetaucht

Die Familie ist das Wichtigste für (51). „Ich habe Kontakt zu allen“, sagt die „ “- Moderatorin. Solidarität und Zusammenhalt seien vor allem in diesen Zeiten entscheidend. Vor allem für ihre einzige Tochter Anneli (23): „Sie war gerade in den Vorbereitungen für ihre Meisterprüfung, die natürlich ausgesetzt wurde. Sie hat sich als Erntehelferin bereitgestellt“, erzählt Inka. „Sie hilft an einem Verkaufsstand aus und einer älteren Frau in der Nachbarschaft.“

Inka Bause schwärmt von ihrem Stiefsohn

Doch nicht nur Anneli hat einen festen Platz in ihrem Herzen. Was kaum einer wusste: Inka hat einen Stiefsohn! Ex-Mann Hendrik Bruch (†53) brachte einst Philipp (34) mit in die Ehe – und Stiefmama Inka versteht sich bis heute wunderbar mit ihm. Philipp sei wie ein eigener Sohn für sie, betont die Moderatorin. „Philipp ist Atmungstherapeut und seine Frau ist Apothekerin. Beide sind also sehr wichtig gerade und stellen sich jeden Tag in den Dienst von Hilfsbedürftigen.“