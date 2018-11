Inka Bause: Hochzeits-Hammer!

Obwohl Inka Bause bei "Bauer sucht Frau" regelmäßig auf großer Liebes-Mission unterwegs ist, sieht es in ihrem Liebes-Leben eher ruhig aus - bis jetzt!

Inka Bause: Süße Baby-News zum 50. Geburtstag!

Inka Bause will heiraten

Wie Inka nun verrät, würde sie eine weitere Hochzeit in ihrem Leben nicht ausschließen. So berichtet sie gegenüber "spot on ": "Ich habe mir das nicht vorgenommen. Aber ich kenne das Leben zu gut, um zu sagen, dass ich nie mehr heiraten will. Außerdem hatte ich eine traumhafte Hochzeit und tolle 18 Jahre mit meinem Mann, ich habe eine wunderbare Tochter, da muss schon der Oberknaller-Mann ums Eck kommen, dass ich mich noch mal traue. " Was für tolle Neuigkeiten. Doch ist Inka "Mr. Right" auch schon begegnet?

Inka Bause über "Männer"

Auch wenn Inka eine weitere Ehe nicht ausschließt, tritt sie der ganzen Sache entspannt gegenüber. So fügt sie hinzu: "Trauungen in meinem Alter halte ich ohnehin nicht mehr für nötig. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich begegne jeden Tag dem Leben und den Menschen mit offenen Armen. Und wenn es passiert, dann ist es toll, weil ich liebe Männer und ich finde es schön, wenn Menschen einen Seelenverwandten finden. Aber auf Kompromisse habe ich keine Lust mehr." Ob uns Inka in der nächsten Zeit wohl mit einem Mann an ihrer Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!