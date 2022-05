Inka Bause: "Ja, wir haben uns getrennt"

"Ja, wir haben uns getrennt!", verkündete jetzt Kandidat Peter Ziegler (26) überraschend auf Instagram. Der gutaussehende Landwirt aus Bayern und seine Hofdame Kerstin Scholz (28) wawaren das Traumpaar der vergangenen Staffel – redeten sogar schon von Hochzeit und Kindern! Das plötzliche Beziehungs-Aus – für Inka ein Schlag ins Gesicht! Schließlich steckt die gebürtige Leipzigerin viel Arbeit, Engagement und vor allem Herzblut in die Erfolgssendung. Zwei Menschen, die sie zusammenbringt, glücklich zu sehen, ist für die TV-Lady das wohl größte Geschenk! So strahlte Inka über beide Ohren, als sich das sympathische "Bauer sucht Frau"-Paar Stephan Finkenzeller (43) und Steffi Lüdge (39) beim Scheunenfest 2018 Hals über Kopf verliebten. Nur ein Jahr später folgte die Traumhochzeit im heimatlichen Raderstetten – inklusive Fernsehkameras! Ehevermittlerin Inka Bause war als exklusiver Hochzeitsgast natürlich auch dabei! Eine Liebesgeschichte, wie aus dem Märchenbuch! Alles hätte so schön sein können. Doch das Traurige: Auch diese einstigen Turteltauben gehen derweil wieder getrennte Wege! "Wir gehen aber gut auseinander", erzählte Stephan. Wie schade!