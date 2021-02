Inka Bause: Jetzt wird sie zum Sex-Guru

Auch jenseits der Lebensmitte hat man ein Recht auf Liebe, findet die "Bauer sucht Frau"-Kupplerin. Den richtigen Partner für diese menschenfreundliche Einstellung hat sie nun auch gefunden: Inka ist das neue Werbegesicht einer Dating-Plattform für ältere Semester. Wer sich bei zweisam.de anmelden will, muss mindestens 50 sein, das Durchschnittsalter der Mitglieder soll aber deutlich höher liegen. Deshalb müssen viele User erst mal sanft an das Thema Online-Dating herangeführt werden. Und wer könnte das besser als Kuppel-Queen Inka: "Mit über 50 blicken wir meist auf ein bewegtes Beziehungsleben zurück", sinniert sie auf der Website – und schafft Nähe, indem sie eigene intime Erfahrungen teilt: "Wir haben in der Liebe schon Freude und Schmerz erlebt, die ein oder andere Trennung hinter uns oder sind bereits verwitwet. Wer möchte sich jetzt noch mit Dingen beschäftigen, die eine Beziehung unnötig kompliziert machen?"