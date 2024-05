Inka Bause: Schluss mit "Bauer sucht Frau"? An diesem Ort findet sie ihr großes Glück!

Rauf aufs Rad und raus in die Natur, vorbei an saftigen Wiesen und klaren Seen. Ein Orchester aus Vogelgezwitscher begleitet sie; die Sonne scheint warm auf ihre Haut und zaubert ein Lächeln auf ihre Lippen. Inka Bause (55) ist zufrieden hier in Schweden. Das Land ist so anders als ihre Heimat Berlin. Wann immer es ihr Terminkalender zulässt, entflieht sie hierher. Warum sie hier ihr Glück finden will.