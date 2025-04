Inka Bause: So offen spricht sie über ihren Stiefsohn

Viele Jahre teilten sie ihr Leben – und vor allem das größte Geschenk: ihre gemeinsame Tochter Anneli. "Er ist allein schon durch mein Kind immer da. Wenn meine Tochter bestimmte Sprüche macht oder sich auf eine besondere Art verhält, sage ich oft: 'Du bist genau wie dein Papa.' Da spüre ich ihn sofort", erzählt sie mit leuchtenden Augen. "Und dann ist da ja auch noch mein Stiefsohn – sein erstes Kind. Er lebt in Berlin und sieht seinem Vater unglaublich ähnlich. Ich habe so viel von Hendrik um mich herum – und das ist auch gut so."

Diese Verbundenheit, das Gefühl, dass er noch immer präsent ist – all das spendet ihr Halt und Zuspruch. Ihre erste große Liebe bleibt für immer In ihrem neuen Lied "Zu Hause" bringt sie genau diese Emotionen zum Ausdruck. Es ist das persönlichste Stück ihres aktuellen Albums. "Ich fange unseren Film von vorn an, wenn der Abspann auch schon kam. Schreib’ ich einfach das Ende schön, sodass wir uns noch mal wiedersehen", singt sie darin. "Dieser Song ist für mich ein Trost. Er lässt mich die schönen Momente noch einmal durchleben und schenkt mir das Gefühl, dass all das, was wir geteilt haben, nicht verloren ist", sagt sie.

Hendrik war ihre erste große Liebe – ein prägendes Kapitel ihres Lebens. Und genau deshalb wird er immer ein Teil von ihr bleiben.