Inka Bause & Florian Silbereisen: Neue Liebe im Anflug? Sie spricht Klartext und es tut weh

In Sachen Liebe sei Inka besonders vorsichtig - selbst wenn ihr Traummann vor ihrer Haustür stehen würde. "Das sage ich doch nicht, ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich habe einmal gesagt, ich möchte keinen Mann mit kleinen Füßen – wisst Ihr, was da los war? Ich lass mich überraschen. Morgen kann es sein, dass jemand aus dem Bus steigt und mich total flasht. Dann ist es mir egal, wer oder was der ist", erklärt sie.

Ihr potenzieller Partner müsse trotzdem eine wichtige Sache mitbringen: Selbstständigkeit. "Er soll nur sein eigenes Geld verdienen, er soll sich selbst genug sein, sich weder durch mich erheben noch erniedrigen, und vor allem für sich selbst glücklich sein. Wenn das passt, können wir weiterreden", so Inka.