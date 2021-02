Iris Abel & Bauer Uwe Abel: Baby-Freude

Via "Instagram" teilt "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Anna Heiser jetzt das erste Foto nach der Geburt, auf dem man ihr Goldstück in ganzer Pracht sehen kann. Für Anna und Gerald ein äußerst besonderer Moment. So kommentiert die frischgebackene Mami: "Mein kleiner Schatz! Heute vor einem Monat hast du beschlossen nicht mehr warten zu wollen und hast dich auf den Weg in die große Welt gemacht. So klein und hilflos hast du uns mit deinen großen, dunklen Augen angeschaut und wir wussten sofort, dass du unser Ein und Alles bist (...)." Wow! Emotionale Worte, die scheinbar auch an Bäuerin Iris nicht spurlos vorüber gehen...