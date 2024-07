Iris Klein: Autsch! Der nächste Schlag! Yvonne Woelke legt nach

Im Gespräch mit dem "Berliner Kurier" verrät Yvonne, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, gegen einen anderen Promi zu boxen. "Ich habe so viele Aggressionen in mir. Die haben sich in den vergangenen eineinhalb Jahren angestaut und müssen ja auch irgendwann mal raus", erzählt sie. "Ich habe Aggressionen für zehn in mir!" Auch Iris würde sie wohl gerne mal auf die Nase hauen. "Wenn sie will, gerne, aber ... die traut sich ja auch nicht", witzelt sie.

Und wie sieht es bei Peter aus? Der scheint zumindest nicht so wütend auf seine Ex zu sein, dass er mit ihr in den Boxring steigen würde. "Ich habe kein Problem damit, mit jemandem in den Ring zu steigen. Im Moment würde mir aber niemand einfallen, den ich als Gegner haben wollen würde, mit dem ich im Streit bin", so der 57-Jährige.

Iris dürften diese ständigen Sticheleien einfach nur noch auf den Geist gehen. Wann kehrt endlich Ruhe ein?