Iris Klein: Bei dieser Nachricht platzt ihr endgültig der Kragen

Iris platzt der Kragen

Auf Instagram rät ein Fan Iris dazu, ihre Hunde nachts in einen Käfig zu sperren. Doch davon will die 53-Jährige nichts wissen! Ihren Hunden wolle sie so etwas nicht antun. "Sie dürfen frei bleiben", feuert sie. "Wir leben hier auf Mallorca auf einer Finca und die hat 8000 Quadratmeter eingezäunt. Die Hunde rennen bei uns den ganzen Tag rum und sind auch nachts draußen." Nach einem Einbruch im Januar sei ihre Alarmanlage im Haus nachts immer an und ihre Hunde bewachen das Grundstück.

"Aus diesem Grund werde ich niemals die Hunde in Boxen, in Käfige [stecken] oder an die Kette legen, einsperren oder aufhängen. Hört auf, mir solche Tipps zu geben. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr in der Wohnung seid. Sperrt eure Hunde in ein Zimmer oder ins Bad, aber solche Tipps braucht ihr mir hier nicht geben."

