Iris Klein: Bittere Tränen! Jetzt muss sie für immer Lebewohl sagen

"Ein Tier ist nicht nur ein Tier! Es gehört zur Familie und wird immer geliebt. Aaron war fast 16 Jahre treu an unserer Seite und war immer lieb und brav", beginnt Iris Klein ihren Abschiedspost für Aaron und ergänzt: "Er hat sich jeden Tag auf neue ins Leben gekämpft und wollte uns nicht alleine lassen. Wir haben ihn die letzten Wochen gepflegt und täglich auf ein Wunder gehofft. Der Tag wird kommen, an dem er uns mitteilt, wenn er bereit ist, über die Regenbogen zu gehen. Heute war der Tag und wir mussten ihn erlösen". Wow! Emotionale Worte, die von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben! So heißt es unter dem Beitrag von Iris: "Oh nein! Mein tiefstes Mitgefühl. Fühl Dich von ganzem Herzen umarmt!" sowie "Wir sind in Gedanken bei euch." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Iris diese schwere Zeit gut übersteht...