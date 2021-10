Iris Klein: Knallharte Abrechnung! Jetzt platzt es aus ihr heraus

Iris platzt der Kragen

In einem langen Instagram-Statement macht Iris ihrem Ärger nun Luft. "Manchmal sagt ein Blick mehr als tausend Worte! Und manchmal sorgt ein dahergesagtes Wort für eine Lawine an Emotionen. Man hat schnell mal etwas gesagt oder gepostet, ohne vorher darüber nachzudenken, welche Folgen so etwas mit sich bringen kann. Ich wünsche mir, dass so manche Personen einfach mal in sich gehen und sich selbst reflektieren, bevor sie hinaus in die Welt schreien, dass immer alle anderen die Schuld haben und man selbst immer das 'Opfer' ist", so Iris.

"Für Egoismus, schiefe Blicke und Respektlosigkeit ist in meinem Leben kein Platz. Jeder weiß, dass da, wo viele Frauen aufeinandertreffen, auch mal Stutenbissigkeit herrscht", feuert sie. "Also prüfe deinen Blick - denn das ist dein Spiegel. Lausche deinen Worten. Jeder Blick, jedes Wort und jede Handlung spiegelt wider, wer du bist und wie du selbst wahrgenommen werden möchtest. Und auch bevor du mit dem Finger auf jemand anderen zeigst - prüfe, ob dein Finger tatsächlich in die richtige Richtung zeigt."