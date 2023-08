Iris Klein: Das erste Pärchen-Foto! Endlich zeigt sie Mr. T

Unter dem Foto hat Iris einen langen Text verfasst, in dem es um die Liebe geht. So schreibt sie beispielsweise: "Liebe ist eine Entscheidung. Die Entscheidung für einen Menschen. Für einen neuen Anfang, denn mit der Liebe zu einem Menschen beginnt ein Kapitel im Leben, in dem man nicht mehr die Hauptrolle spielt, sondern sie jemand anderen spielen lässt. Nämlich denjenigen, den man liebt. Einen Menschen zu lieben verlangt Stärke, Geduld, Verständnis und Selbstlosigkeit, denn die Liebe sollte aufrichtig sein."

Abschließend richtet Iris das Wort auch noch direkt an ihren Freund. "Danke, dass du mich aufgefangen hast und mir meine Stärke zurückgegeben hast", heißt es weiter. Worte, über die ihr Schatz sich bestimmt sehr freuen dürfte!

Doch viele Fans scheinen kein Verständnis für den Liebesbeweis zu haben. Unter dem Foto häufen sich bereits die kritischen Kommentare:

"Sorry, aber dann kannst du Peter nie geliebt haben. Sonst hättest du all diese Worte auch in deiner Ehe benutzt."

"Und schon werden Bilder gepostet, obwohl er es doch 'angeblich' nicht will."

"Der Peter gefällt mir besser. Der Typ ist bestimmt 20 Jahre jünger als du, Iris."

Und Iris? Die lässt sich von der Kritik nicht beirren und genießt ihr Liebesglück in vollen Zügen...