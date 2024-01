Iris Klein nach der Trennung von Mr. T: Jetzt spricht sie über die Hintergründe!

Fans der Katzenberger-Mutter vermuteten, dass das überraschende Liebes-Aus mit ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" zusammenhängen könnte. Denn dort näherten sich Iris Klein und Ex Peter nach einem heftigen Rosenkrieg wieder etwas an. Doch gegenüber "BILD" versichert der TV-Star nun: "Die Trennung hat nichts mit dem Big-Brother-Haus zu tun." Vielmehr betont Iris Klein: "Vielleicht bin ich einfach so geworden, dass ich sage, ich kann keinem Mann mehr vertrauen. Vielleicht ist in mir was kaputtgegangen, und ich gestehe mir das jetzt erst ein."

Denn der Seitensprung von Peter Klein war für die ehemalige Dschungelbewohnerin ein heftiger Einschnitt, den sie erst einmal verkraften musste. "Die Trennung von Peter war ein Schlag mit der Bratpfanne ins Gesicht. Dieses Mal komme ich ganz gut damit klar. Ich renoviere noch immer mein neues Haus und sortiere gerade im wahrsten Sinne des Wortes auch alles neu", erzählt sie gegenüber "BILD".

Nach so viel Liebes-Wirrwarr braucht Iris Klein nun eine Dating-Pause: "Die Kennenlernphase ist anstrengend. Und dann kommt die Phase, wo man die Macken des anderen sieht. Und dann? Dann geht es los mit dem Kritisieren. Ich habe gar keine Lust mehr darauf. Ich will mich für niemanden mehr verändern."

Und ein Liebes-Comeback mit Ex Peter Klein? Davon will die "Promi Big Brother"-Teilnehmerin nichts wissen: "Das Thema Peter ist abgehakt. Da gäbe es auch kein Zurück mehr. Peter und ich gehörten zusammen. Ich habe immer gesagt, Peter war meine einzige große Liebe. Das war er auch. Aber das ist vorbei."