Iris Klein: Fremdgeh-Skandal! Jetzt eskaliert die Lage komplett

Iris tobt, Peter weint

Auf ihrem Instagram-Kanal packt Iris am Wochenende aus und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. "Wir waren seit einem Jahr dabei, unsere Ehe zu retten und wieder Vertrauen aufzubauen, das bereits verloren ging", schreibt sie. "Wenn er dann 24/7 mit einer anderen zusammen ist, ist natürlich die ‚gehörnte‘ Ehefrau schuld, weil sie damit ein Problem hat. Und ja, ich habe ihr geschrieben, dass Peter verheiratet ist.“

Besonders bitter: "Sie stand / lag immer neben ihm, wenn ich angerufen habe“, klagt der Reality-TV-Star. „Seine Antwort, warum er mir das angetan hat war .... er hat sich so einsam gefühlt!“ Autsch!

Bei der von Iris Beschuldigten handelt es sich um Yvonne Woelke, die Begleiterin von Dschungel-Kandidatin Djamlia Rowe. Diese will von den Affärengerüchten allerdings nichts wissen! Und auch Peter will die Vorwürfe seiner Liebsten so nicht akzeptieren. "Natürlich geht es mir nicht ganz so toll. Es stehen Vorwürfe im Raum, die so nicht zutreffen, die nicht stimmen", erklärt er gegenüber RTL. "Ich habe niemanden betrogen, ich habe meine Frau nie betrogen, ich habe auch nicht vor, das zu tun. Und das belastet natürlich sehr. (…) Das verletzt natürlich extrem und tut auch tierisch weh." Auweia…

