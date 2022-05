Iris Klein: Große Trauer! Ihr Familienglück liegt in Scherben

Iris will stark bleiben

"Wir gedenken heute an 2 wichtige Familienmitglieder", erzählt Iris ihren Fans am Sonntag. "Heute ist für unsere ganze Familie ein ganz besonders schmerzhafter Tag. An diesem Tag musste ich meinem Kind sagen, dass ihr Vater für immer eingeschlafen ist und es zerriss mir das Herz. Immer noch. "Und das ist noch nicht alles. "Costa Cordalis hätte heute seinen Geburtstag. Auch das lässt mich weinen. Auch wenn ich fest daran glaube, dass wir uns alle irgendwann wiedersehen, tut die Erinnerung weh."

Auch am nächsten Tag zeigt Iris sich von ihrer nachdenklichen Seite. "Das Leben geht weiter. Es gibt Tage, da sind wir alle traurig. Dann müssen wir wieder stark sein und weitermachen", schreibt sie bedrückt. "Wir versuchen, das Leben trotzdem jeden Tag zu genießen, denn es kann so schnell vorbei sein..."

