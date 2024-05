Iris Klein: Hat ihr Neuer nur böse Absichten?

Die gemeinsame Zukunft, so scheint es, ist für ihren Stefan auch bereits in trockenen Tüchern. "Am liebsten würde ich Iris sofort heiraten", schwärmt er, "aber sie ist ja noch verheiratet. Ich habe Iris bereits gesagt, dass es sich für mich jetzt schon so vertraut und wunderschön anfühlt, als sei sie meine Frau. Im Handy habe ich sie eingespeichert als 'meine zukünftige Frau Braun'." Doch nicht jede fährt auf dieses rosarote Liebesgeflüster ab.

Gänzlich unbeeindruckt von Stefans Gesäusel zeigt sich Iris' Tochter Daniela Katzenberger – und weigert sich sogar strikt, Mamas neue Liebe kennenzulernen. "Ich bin von Natur aus extrem skeptisch", stellt sie knallhart in einem Instagram-Talk klar. "Die Leute, die mich in meinem Privatleben umgeben, das ist ein ganz kleiner, enger Kreis." Ihre Mutter hingegen sei da ganz anders, nämlich "extrem kontaktfreudig", und lasse "generell jeden in unser Wohnzimmer und unseren engen Kreis".