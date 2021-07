Iris Klein: Ihre Töchter haben ihr das Herz gebrochen

Eine Zeit lang sah es so aus, als ob Iris Klein und ihre Töchter nie wieder entspannte Stunden miteinander verbringen könnten. Nach dem Tod von ihrem Vater fiel Jenny Frankhauser in ein tiefes Loch und brach den Kontakt zu ihrer Schwester ab. Zwischen ihr und Daniela Katzenberger herrschte lange Eiszeit. Umso schöner ist es für Mama Iris, dass ihre Lieblinge sich endlich wieder vertragen haben und sie die Familienzeit in vollen Zügen genießen können.