Iris Klein: Jetzt schießt sie gegen Dschungelkönigin Djamila!

Iris Klein scheint nicht viel von der nun amtierenden Dschungelkönigin und Mitfinalisten Gigi Birofio zu halten. Nachdem Schwiegersohn Lucas Cordalis gegen die beiden im großen Dschungelcamp Finale antreten musste, konnte sich die Mutter von Daniela Katzenberger nicht mehr zurückhalten und postete Chatverläufe ihrer Fans in ihre Instagram-Story, deren Meinung sie anscheinend teilte. Darin hieß es unter anderem: "Was macht so ein krankes Arschloch wie Gigi im Finale […]. Und auch Djamila ist eine falsche Schlange […]. Und auch 'Die Stunde danach': Jeden Tag labern die so einen Scheiß über Lucas."

Sie selbst kommentiert diese harten Worte nur mit folgendem Statement: