Iris Klein: Nackt im "Playboy" nach Beauty-OP?

Huch, ist das wirklich Iris Klein? Bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" wirkt die 53-Jährige plötzlich total verändert. Ihr Gesicht sieht ungewohnt aufgepolstert und straff aus - von Falten keine Spur! War die Ex-"Dschungelcamp"-Teilnehmerin etwa heimlich beim Beauty-Doc? Denkbar wäre es jedenfalls! Mit Botox ist nämlich auch ihre Tochter Daniela Katzenberger schon in Berührung gekommen. Dieses ließ sich die TV-Blondine allerdings in die Achseln spritzen, um weniger zu schwitzen...