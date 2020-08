Jenny Frankhauser früher: So krass ist ihre optische Verwandlung

Doch einen Lichtblick hatte der heftige Schwestern-Streit allemal. In den letzten Jahren ist Jenny Frankhauser endgültig aus dem Schatten ihrer berühmten Schwester getreten. Schon 2016 veröffentlichte sie ihre erste Single „Die Zeit steht still“, doch spätestens seit sie 2018 die Dschungelkrone bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus…“ abräumte, ist die Influencerin nicht mehr aus der Öffentlichkeit wegzudenken. Mit „Promi Big Brother“ sichert sich Jenny Frankhauser 2020 wieder mal einen Platz in einem hochkarätigen Format. An der Seite von Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil, Szene-DJ Senay Gueler oder Musiklegende Kathy Kelly, betritt das Reality-Sternchen den TV-Olymp.