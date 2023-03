Iris Klein: Neuer Mann! Jetzt platzt es aus ihr raus

Wie die Mama von Daniela Katzenberger jetzt nämlich verraten hat, steht ein Date mit einem Mann an! "Am Freitag habe ich ein Date. Das erste Date mit einem anderen Mann. Und ich bin gespannt. Oh mein Gott", strahlt sie bei Instagram. Wer der Mann ist? Dazu schweigt sie. Doch es ist ein Schritt nach vorne. Viele Wochen hat sie ihrem Ex nachgeweint, wirkte traurig und litt unter Liebeskummer. Kein Wunder, schließlich waren sie und Peter 20 Jahre lang glücklich!

Jetzt ist sie bereit für ein neues Glück! Und wer weiß, vielleicht wird aus dem Date ja sogar die große Liebe...

