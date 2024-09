Iris Klein: Schock-Beichte! "Man rechnet schon, wie lange man noch zu leben hat"

Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, ob Iris sich davor fürchtet, älter zu werden. "Alt zu werden, ist Scheiße", antwortet sie direkt. "Hier zwickt was und da mal was. Man rechnet schon, wie lange man noch zu leben hat und sorgt schon vor. Man bekommt mit, wie Familie und Freunde sterben und freut sich jeden Tag, an dem man gesund aufwacht. Die Zeit rennt irgendwie immer schneller, je älter man wird. Man sollte wirklich jeden Tag genießen."

Besonders hart: Iris gesteht, dass es nach der Trennung von Peter Klein (57) überhaupt nicht gut um sie stand. "Ohne die Unterstützung von meiner Familie und meinen Freunden hätte ich es vermutlich auch nicht geschafft", weiß sie heute. Denn es war ein harter Kampf, sich aus diesem tiefen Loch wieder herauszukämpfen.

Umso mehr weiß die 57-Jährige nun die kleinen und besonderen Momente des Lebens zu schätzen. Zeit mit ihrer Familie steht natürlich immer an oberster Stelle. Doch auch mit einem "Leberwurstbrot" am "Lagerfeuer" könne man sie sehr glücklich machen, wie sie zugibt.