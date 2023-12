Iris Klein: Trennung von Mr. T? Die Hinweise verdichten sich

Erst vor wenigen Tagen beteuerte Iris Klein in einer Fragerunde auf ihrem "Instagram"-Kanal, dass sie noch immer mit ihrem Partner zusammen sei. Mit einer Einschränkung, wie sie gestand: "Auch wenn wir oft getrennt voneinander sind." Doch nun könnte sich überraschend das Blatt gewendet haben. Denn der Reality-TV-Star scheint kurzen Prozess gemacht zu haben! Die 56-Jährige hat scheinbar alle Bilder mit Mr. T von ihrer Social-Media-Seite gelöscht! Das ist auch einer Followerin aufgefallen. Unter dem jüngsten Post des TV-Stars kommentiert die Userin: "Was ist mit Mr. T? Die Fotos mit ihm sind weg? Wieso hilft er dir nicht im Haus?"

Ebenfalls wirft eine Story, die Iris Klein kurz vor Weihnachten mit ihren Fans teilt, viele Fragen auf. Sie zeigt ihren leeren Esstisch im neubezogenen Haus und schreibt dazu: "Schon bald sitzen hier Menschen, die mich lieben, wie ich bin und das ist alles, was für mich wichtig ist. So langsam wird das hier ein Zuhause für mich. Fast ein Jahr wusste ich nicht mehr, wohin ich gehöre. Langsam fühle ich mich wieder wohl. Endlich wieder Boden unter den Füßen. Danke an alle, die für mich da waren und mir geholfen haben."

Immerhin antwortet Iris Klein der Followerin auf ihre besorgte Nachfrage: "Danke, mir geht es gut." Von Mr. T erwähnt sie jedoch nichts...