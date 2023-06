Iris Klein: Trennung vorprogrammiert - Dunkle Wolken am Liebeshimmel!

"Er wusste nicht, wer ich bin", erzählt die Katzenberger-Mama freudig. Und: "Es war wie Liebe auf den ersten Blick." Nach dem Ehe-Drama mit Noch-Ehemann Peter schwärmt sie jetzt von dem Neuen: "Er liebt und akzeptiert mich genau so wie ich bin. Ich kann endlich wieder ich sein." Auch wenn sie seinen Namen für sich behält, verrät sie ganz verliebt: "Er ist fast zwei Meter groß, sechs Jahre jünger und lebt auf Mallorca und noch in einem anderen Land. Da werden wir unser drittes Zuhause haben, neben Mallorca und Deutschland."

Doch es könnte ein großes Problem geben: Anders als ihr Ex Peter möchte der neue Mann nicht in die Öffentlichkeit. Mit Iris, die selbst schon an zig TV-Formaten teilgenommen hat und auch regelmäßig in der Soap ihrer Tochter Daniela Katzenberger auftaucht, wird das aber schwierig. Denn mit einem Promi an der Seite inkognito zu bleiben, funktioniert fast nie – auch nicht für "Mr. T".

